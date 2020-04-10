Йиранек назвал «Спартак» главным клубом в своей карьере

Чешский защитник Мартин Йиранек назвал московский «Спартак» самым значимым клубом, за который он играл на протяжении карьеры.

«Спартак» — главный клуб моей карьеры? Это точно, вообще 100%! «Спартак» был для меня топовой и европейской командой. Я провёл там долгое время. Поддержка фанатов «Спартака» всегда чувствовалась. Когда мы играли на выезде, они с нами летали, добирались и поддерживали команду. Они точно лучшие из всех, кого я застал. В этом нет сомнений. «Спартак» — команда моего сердца, которую нельзя забыть», — приводит слова Йиранека Sport24.

Он отметил, что помнит свои слова о том, что хотел бы завершить карьеру в составе «Спартака», но подчеркнул, что такой возможности ему не представилось.

«Мне бы очень хотелось, но я уже больше года не играл на высоком уровне. Какой «Спартак»? Если бы у меня был другой возраст, то можно было бы об этом думать. Но это уже в прошлом», — добавил 40-летний футболист, играющий во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Йиранек выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 год. В составе красно-белых он провёл 165 матчей, записав в свой актив четыре гола и три голевые передачи. Вместе с командой он четырежды стал вице-чемпионом чемпионата России.

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