Экс-футболист «Спартака» о коронавирусе в Чехии: сначала люди паниковали
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
«Сначала люди паниковали — в магазин бегали, пытались купить всё, что возможно. Было такое, что в магазинах чего-то не хватало. Но власти потом сказали: «У нас всего достаточно». После этого народ успокоился, всё нормально. Выходить на улицу не запрещено, но нужно держать дистанцию два метра от других. Если человек с семьёй, то по два-четыре человека можно ходить вместе и соблюдать дистанцию», — приводит слова Йиеранека Sport24.
Он отметил, что ситуация постепенно улучшается, но сложно предсказать, что случится в дальнейшем.
«Чем занимаюсь на карантине? Много чего сейчас делать нельзя, но хожу бегать, занимаюсь спортом», — добавил 40-летний футболист.
Йиеранек выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 годы. В его активе также по два сезона в грозненском «Тереке» и «Томи».
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий высказался о проблеме самоизоляции для футболистов.