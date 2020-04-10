Экс-футболист «Спартака» о коронавирусе в Чехии: сначала люди паниковали

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Бывший защитник московского «Спартака» Мартин Йиранек рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Чехии.
Экс-футболист «Спартака» о коронавирусе в Чехии: сначала люди паниковали
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Сначала люди паниковали — в магазин бегали, пытались купить всё, что возможно. Было такое, что в магазинах чего-то не хватало. Но власти потом сказали: «У нас всего достаточно». После этого народ успокоился, всё нормально. Выходить на улицу не запрещено, но нужно держать дистанцию два метра от других. Если человек с семьёй, то по два-четыре человека можно ходить вместе и соблюдать дистанцию», — приводит слова Йиеранека Sport24.

Он отметил, что ситуация постепенно улучшается, но сложно предсказать, что случится в дальнейшем.

«Чем занимаюсь на карантине? Много чего сейчас делать нельзя, но хожу бегать, занимаюсь спортом», — добавил 40-летний футболист.

Йиеранек выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 годы. В его активе также по два сезона в грозненском «Тереке» и «Томи».

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий высказался о проблеме самоизоляции для футболистов.

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