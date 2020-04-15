Экс-тренер сборной Канады по хоккею возглавил «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о назначении нового главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте клуба, новым наставником назначен бывший главный тренер сборной Канады Билл Питерс, контракт с которым подписан на два года.

Питерс тренировал канадскую национальную команду на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов. В 2016-м он привёл сборную к золотым медалям мирового первенства. Последним его местом работы был «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера ХК «Автомобилист».