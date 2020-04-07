Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»
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Как сообщает пресс-служба клуба, ассистент главного тренера Константин Шафранов также покинет занимаемую должность.
Отмечается, что Евгений Шалдыбин и Константин Власов, также являвшиеся ассистентами главного тренера, продолжат работу в новом тренерском штабе команды.
57-летний Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» с 2018 года. Под его руководством команда в первый же сезон стала победителем регулярного чемпионата Восточной конференции КХЛ и дошла до второго раунда плей-офф. В нынешнем сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, коллектив из Екатеринбурга стал четвёртым на Востоке и завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф.
Ранее сообщалось, что Андрей Скабелка не останется главным тренером «Барыса».