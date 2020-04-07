Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, ассистент главного тренера Константин Шафранов также покинет занимаемую должность.

Отмечается, что Евгений Шалдыбин и Константин Власов, также являвшиеся ассистентами главного тренера, продолжат работу в новом тренерском штабе команды.

57-летний Мартемьянов возглавлял «Автомобилист» с 2018 года. Под его руководством команда в первый же сезон стала победителем регулярного чемпионата Восточной конференции КХЛ и дошла до второго раунда плей-офф. В нынешнем сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, коллектив из Екатеринбурга стал четвёртым на Востоке и завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф.

Ранее сообщалось, что Андрей Скабелка не останется главным тренером «Барыса».