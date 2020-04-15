Фигуристка Косторная о самоизоляции: это очень трудно

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что ей тяжело даётся самоизоляция в связи с пандемией коронавируса.

«Это очень трудно, я не привыкла столько сидеть дома. В прошлом году, когда я лечила травму, отсидела месяц, а потом: «Слава богу, лёд! Всё!» — цитирует Косторную ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены, в том числе это коснулось чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале.

Косторная в минувшем сезоне стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также выиграла Гран-при и завоевала серебро чемпионата России.

Ранее Косторная заявила, что отмену ЧМ по фигурному катанию стоит воспринимать как должное.