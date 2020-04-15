Косторная считает, что отмену ЧМ по фигурному катанию стоит воспринимать как должное

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась по поводу отмены чемпионата мира 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

«Наверное, это надо воспринимать как должное. Быть может, даже лучше, что нас не повезли на чемпионат мира, потому что был бы ещё больший риск заболеть», — цитирует спортсменку ТАСС.

Она также отметила, что юные фигуристы, да и она сама, легко бы перенесли болезнь, но потом был бы риск заразить своих родных.

«Это вопрос безопасности. Почему кто-то должен подвергаться риску из-за того, что фигуристы решили, что конкретно им — надо? Никому не надо, а им надо! Это как с теми людьми, которые на шашлыки поехали», — пояснила свою позицию Косторная.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены, в том числе это коснулось чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале.

Косторная в минувшем сезоне стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также выиграла Гран-при и завоевала серебро чемпионата России.

Ранее Косторная заявила, что сначала не придала особого значения приостановке тренировок.