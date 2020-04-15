Косторная заявила, что сначала не придала особого значения приостановке тренировок

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как в группе тренера Этери Тутберидзе сначала отреагировали на приостановку тренировок в связи с распространением коронавируса.

«Нам сказали, что на неделю всего, поэтому особого значения этому не придали. Затем ещё на неделю, потом ещё. Пришло понимание, что это всё затянулось», — цитирует Косторную ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены, в том числе это коснулось чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале.

Косторная в минувшем сезоне стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также выиграла Гран-при и завоевала серебро чемпионата России.

Ранее Косторная предположила, что ей придётся заново учиться кататься после окончания пандемии.