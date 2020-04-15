Комментатор Орлов поддержал идею расширения РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поддержал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Я поддерживаю расширение Премьер-лиги до 18 команд. Мотив простой: Россия — огромная страна, будет больше шансов для того, чтобы молодые ребята играли в футбол, имели возможность проявить себя», — сказал Орлов на видео в своём сообществе во «ВКонтакте».

Он также отметил, что у него нет сомнений, что в России есть талантливые футболисты, но тренерам в академиях необходимо дать им возможность раскрыться.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что перед расширением РПЛ сначала необходимо подготовить достаточное количество клубов, которые будут соответствовать уровню.