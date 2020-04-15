Глушаков сыграл на бильярде и оставил многозначительный комментарий

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков показал, чем занимается во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Для разнообразия переключился с футбольного мяча на снаряды поменьше. Дурачки залетают и здесь — как же без них. А как вы проводите вечера и любите ли играть на бильярде?» — подписал он свой пост.

Ранее Глушаков в очередной раз вступил в заочную пикировку с экс-наставником «Спартака» Массимо Каррерой. Игрок не очень лестно высказался о своём бывшем тренере на ТВ, на что итальянский специалист намекнул, что Глушаков пытается пиариться на его имени, а сам по себе никому не интересен.

Также сообщалось, что Каррера прокомментировал слова о нём Глушакова.