Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас возглавляет греческий АЕК, ответил на вопрос о недавнем высказывании о нём со стороны экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
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«На что только не пойдёшь, чтобы привлечь внимание. Он говорит об этом спустя два года, чтобы добиться хоть какой-то известности. Если бы он говорил о себе, о своей футбольной и личной жизни, никто бы не осуждал его», — ответил Каррера в комментариях под одним из постов в своём в Instagram

Между футболистом и тренером был конфликт во время их совместной работы в «Спартаке». Глушаков был отстранён от тренировок после лайка под постом с критикой Карреры. На данный момент Глушаков выступает за грозненский «Ахмат». 

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее Глушаков рассказал, что Каррера хотел поменять капитана «Спартака».

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