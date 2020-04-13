Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас возглавляет греческий АЕК, ответил на вопрос о недавнем высказывании о нём со стороны экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

«На что только не пойдёшь, чтобы привлечь внимание. Он говорит об этом спустя два года, чтобы добиться хоть какой-то известности. Если бы он говорил о себе, о своей футбольной и личной жизни, никто бы не осуждал его», — ответил Каррера в комментариях под одним из постов в своём в Instagram.

Между футболистом и тренером был конфликт во время их совместной работы в «Спартаке». Глушаков был отстранён от тренировок после лайка под постом с критикой Карреры. На данный момент Глушаков выступает за грозненский «Ахмат».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее Глушаков рассказал, что Каррера хотел поменять капитана «Спартака».