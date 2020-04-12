Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об истории с переводом его и Андрея Ещенко в молодёжный состав за лайк в социальной сети стихотворения с критикой тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.

«Лайк под постом Назарова? Я реально поставил лайк автоматом, хотя послушал и сначала решил, что не буду, а затем увидел, что это благотворительный фонд, поставил. Каррера психанул, но всё к этому шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, всё это было некрасиво. Хотя мы хотели с Ещенко поговорить с ним, но он отказался», — заявил Глушаков в программе «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ».

Итальянский специалист Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, выиграв с клубом чемпионат России в 2017 году.

Ранее сообщалось, что команда Георгия Джикии стала победителем киберспортивного турнира РФС.