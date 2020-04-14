Все хоккеисты «Оттавы» выздоровели от коронавируса

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, что все игроки, заразившиеся коронавирусом, уже выздоровели.

Об этом он сообщил в интервью Sportsnet.

18 марта «Оттава» объявила о выявлении первого в НХЛ случая заражения игрока команды коронавирусом. Позднее стало известно о заражении ещё нескольких хоккеистов, при этом в клубе не разглашали ни точное количество, ни имена тех, кто заразился коронавирусом.

За «Оттава Сенаторз» выступают российские хоккеисты Никита Зайцев и Артём Анисимов.

Ранее сообщалось, что НХЛ продлила период самоизоляции до 30 апреля.