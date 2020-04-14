Ягудин о причине переезда Медведевой в Канаду: не могут два сильных спортсмена ужиться в одном пространстве

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о ситуации с переходом Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Во-первых, никто досконально не знает, что между девочками происходит. Да, ситуация схожа с той, когда я перешёл к Татьяне Тарасовой в 1998 году. Но у меня не было плохих отношений с Женей Плющенко. И у Медведевой с Алиной Загитовой нет конфликта, я это знаю. Ситуация стала такой из-за интернета, куда новости поступают мгновенно», — приводит слова Ягудина Sportcast 5.2.

Он отметил, что прекрасно понимает поступок Медведевой и считает, что ни у кого нет права критиковать её за переход к Орсеру.

«Не могут два сильных спортсмена находиться в одном пространстве. Так и у нас с Плющенко. Я не хочу никому сейчас лизать задницу, но он гениальный спортсмен. А вот какой он человек, увы, я не знаю. «Добрый день» и «Спокойной ночи» — всё, что было у нас с ним, когда мы жили в одних номерах», — добавил фигурист.

Медведева и Загитова вместе тренировались у Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева заняла второе место, проиграв только Загитовой. После этого она перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру и переехала в Канаду.

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