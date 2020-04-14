Президент КХЛ сообщил, что все клубы, кроме «Адмирала», подтвердили участие в следующем сезоне

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что все клубы, кроме владивостокского «Адмирала», подтвердили участие в следующем сезоне.

«К сожалению, объявил о своём неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались. Все подтвердили своё участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, всё будет зависеть от развития ситуации с эпидемией», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Он отметил, что учитывая нынешнюю ситуации не стоит говорить о возможных кандидатах на замену «Адмирала».

«Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, стратегия развития, которой мы будем придерживаться», — добавил президент КХЛ.

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию. По решению правительства Приморья клуб не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ.

Ранее Кожевников заявил, что он до сих пор в шоке от одностороннего решения «Адмирала» выйти из КХЛ.