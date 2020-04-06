Кожевников: до сих пор в шоке от одностороннего решения «Адмирала» выйти из КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с отказом владивостокского «Адмирала» от выступления в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Честно скажу, до сих пор в шоке от одностороннего решения «Адмирала» выйти из КХЛ. За последние годы центральные и местные власти сделали всё возможное, чтобы запустить хоккей во Владивостоке, государством было потрачено много ресурсов. И вот одним росчерком пера стратегия России, разработанная президентом страны, если не разрушена, то как минимум поставлена на паузу. Это удар не только по КХЛ, но и по стратегии страны, её президента. Поразительное решение», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Он отметил, что после того как пандемия сойдёт на нет, региональные власти осознают, что их решение было поспешным.

«Понятно, что в экономике нас ждут непростые времена, но это не повод жертвовать хоккеем, тем более в таком стратегическом регионе, как Дальний Восток, где это вид спорта номер один», — добавил прославленный хоккеист.

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию.

Ранее правительство Приморья сообщило, что «Адмирал» не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ.