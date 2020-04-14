Ганус рассказал, на каком этапе находится процесс рассмотрения в CAS дела WADA и РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, на каком этапе находится процесс рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Насколько я знаю, арбитры назначены. И дело пришлось переносить лишь из-за коронавируса. Предварительно слушания должны состояться в июне. Да, они могут быть проведены дистанционно, но это решать суду. Это вопрос процедурный, поэтому надо смотреть за развитием ситуации. Конечно, мы хотим, чтобы они завершились как можно раньше», — заявил Ганус.

Он отметил, что у него нет ответа на вопрос, кто проводил манипуляции в Московской лаборатории.

«Если бы мы участвовали в этом, мы бы знали. Наши предположения основываются на логике. РУСАДА заинтересовано в детальном расследовании и решении задач, поставленных WADA. Если ответы на вопросы будут даны раньше, подготовлены документы и переданы в комитет по соответствию, то срок может быть сокращён. Весь российский спорт в этом заинтересован», — добавил глава РУСАДА.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее Олег Матыцин высказал мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.