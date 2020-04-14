УЕФА: нет никаких решений о возобновлении и завершении сезона

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что пока не принимали решений о сроках возможного возобновления сезона или же его завершения в связи с пандемией коронавируса.
УЕФА: нет никаких решений о возобновлении и завершении сезона
  • Reuters

«Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских лиг, в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения нынешнего сезона», — цитирует заявление УЕФА «Спорт-Экспресс».

Ряд СМИ публиковали информацию о том, что в УЕФА было решено доиграть еврокубковый сезон в августе за закрытыми дверями.

Ранее Дюков заявил, что в РФС склоняются к доигровке сезона РПЛ, желательно со зрителями.

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