УЕФА: нет никаких решений о возобновлении и завершении сезона
- Reuters
«Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Ассоциации европейских лиг, в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения нынешнего сезона», — цитирует заявление УЕФА «Спорт-Экспресс».
Ряд СМИ публиковали информацию о том, что в УЕФА было решено доиграть еврокубковый сезон в августе за закрытыми дверями.
Ранее Дюков заявил, что в РФС склоняются к доигровке сезона РПЛ, желательно со зрителями.