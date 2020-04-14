Дюков: склоняемся к доигровке сезона РПЛ, желательно со зрителями

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о дальнейших планах организации относительно розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

«Позиция УЕФА заключается в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные чемпионаты. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы всё-таки доиграть первенство. На это будет три летних месяца. Когда именно — зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы игры проходили со зрителями, футбол прежде всего для болельщиков. Но если возможности не будет, рассмотрим вариант проведения матчей без зрителей. Рассматривался сценарий возобновления чемпионата в первую неделю июня, но мне в данной ситуации это кажется маловероятным», — цитирует Дюкова «Коммерсантъ».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что происходит в РПЛ во время карантина.