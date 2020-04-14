Гэтжи признался, что хотел бы увидеть бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи поделился своим видением развития событий в лёгком дивизионе промоушена.

«Не буду врать, я хочу увидеть бой Нурмагомедова и Фергюсона. Думаю, что я подерусь с Макгрегором, а Хабиб — с Тони, после чего встретятся победители. Могу драться в июне-июле. Да, я был готов выйти на бой с Фергюсоном на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны восемь недель для подготовки», — заявил он в подкасте UFC Unfiltered.

Американец должен был заменить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном, который был запланирован на 18 апреля, но впоследствии турнир отменили из-за коронавируса.

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