Гэтжи признался, что хотел бы увидеть бой Нурмагомедова с Фергюсоном
- @Justin_Gaethje
«Не буду врать, я хочу увидеть бой Нурмагомедова и Фергюсона. Думаю, что я подерусь с Макгрегором, а Хабиб — с Тони, после чего встретятся победители. Могу драться в июне-июле. Да, я был готов выйти на бой с Фергюсоном на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны восемь недель для подготовки», — заявил он в подкасте UFC Unfiltered.
Американец должен был заменить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном, который был запланирован на 18 апреля, но впоследствии турнир отменили из-за коронавируса.
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