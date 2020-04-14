Сорокин надеется, что эпидемия коронавируса не повлияет на подготовку Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин выразил надежду, что пандемия коронавируса не скажется на условиях подготовки и проведения турнира, который был перенесён на 2021 год.

«Мы видим постоянно меняющиеся обстоятельства и разворачивающуюся картину. Никто не мог предположить подобный масштаб. На футбол влияют те же самые процессы, что и на нашу жизнь. Очевидно, что мы оказались в новой реальности. Однако я искренне надеюсь, что все планы УЕФА реализуются. Сейчас очень тяжело говорить, какие могут быть изменения с точки зрения проведения турнира. Надеемся, что никаких», — сказал Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».

Проведение чемпионата Европы по футболу запланировано с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы.

Ранее Сорокин выразил мнение, что Санкт-Петербург успеет перестроиться в 2021 году с финала ЛЧ на Евро-2020.