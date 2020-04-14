Сорокин считает, что Санкт-Петербург успеет перестроиться в 2021 году с финала ЛЧ на Евро-2020

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уверен, что в 2021 году городу хватит времени перестроиться с проведения финала Лиги чемпионов на организацию матчей Евро-2020.
Сорокин считает, что Санкт-Петербург успеет перестроиться в 2021 году с финала ЛЧ на Евро-2020
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«Две недели — это немного, но всё же достаточно, чтобы перенастроить стадион и город под новый турнир. Конечно, надо будет сменить брендинг, фирменный стиль и все украшения в городе, поскольку к финалу Лиги чемпионов есть достаточно строгие требования — город должен жить финалом», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург, но турнир был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов — 2020/21 пройдёт в конце мая 2021 года.

Ранее Селищев заявил, что «Лужники» готовы принять матчи Евро в любой момент.

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