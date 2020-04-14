Дюков считает, что пандемия коронавируса не изменит отношения людей к футболу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что после снятия карантина из-за коронавируса интерес людей к футболу останется неизменным.
Дюков считает, что пандемия коронавируса не изменит отношения людей к футболу
  • РИА Новости

«Очевидно, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола. В отношении степени влияния мне оценки покажутся преждевременными. Давайте сначала дождёмся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию. Спорт и футбол для многих — это очень важная часть жизни. Во многих местах люди живут футболом. Это игра, которая объединяет страны и континенты. Я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу», — заявил Дюков «Коммерсанту».

Практически все мировые спортивные события приостановлены или отменены в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Дюков заявил, что в РФС склоняются к доигровке сезона РПЛ, желательно со зрителями.

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