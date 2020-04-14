Кожевников считает маловероятным расширение КХЛ за счёт новых европейских клубов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность расширения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счёт европейских клубов.

«Швейцарцы отказались сразу, им это неинтересно — далеко ездить. Они в центре Европы, представляете — лететь в условный Хабаровск. Больше надежд было на ближайшие страны. К примеру, шведы. Но они генетически не хотят с нами играть в одной лиге, насколько я понял. Из других ближних остаётся лишь Казахстан и Белоруссия, в других странах и хоккея-то по большому счёту не было никогда», — цитирует Кожевникова ТНВ.

Также бывший хоккеист добавил, что в Швеции холодно относятся к России.

«Шведы нас не любят ещё со времён Петра на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну. Во всяком случае в 90-е годы я это прочувствовал, когда там играл. Мне тренер так и сказал, что не любит русских. Мне тогда было лет 30, а ему 40. Как, вы думаете, они воспитывают своих детей?» — добавил Кожевников.

В сезоне-2019/20 в КХЛ выступали команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии.

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