Кожевников считает маловероятным расширение КХЛ за счёт новых европейских клубов

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность расширения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счёт европейских клубов.
Кожевников считает маловероятным расширение КХЛ за счёт новых европейских клубов
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Швейцарцы отказались сразу, им это неинтересно — далеко ездить. Они в центре Европы, представляете — лететь в условный Хабаровск. Больше надежд было на ближайшие страны. К примеру, шведы. Но они генетически не хотят с нами играть в одной лиге, насколько я понял. Из других ближних остаётся лишь Казахстан и Белоруссия, в других странах и хоккея-то по большому счёту не было никогда», — цитирует Кожевникова ТНВ.

Также бывший хоккеист добавил, что в Швеции холодно относятся к России.

«Шведы нас не любят ещё со времён Петра на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну. Во всяком случае в 90-е годы я это прочувствовал, когда там играл. Мне тренер так и сказал, что не любит русских. Мне тогда было лет 30, а ему 40. Как, вы думаете, они воспитывают своих детей?» — добавил Кожевников.

В сезоне-2019/20 в КХЛ выступали команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии.

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