В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.

«Меня ограбили в середине февраля. Не буду говорить о всём ущербе. Самое неоценимое среди украденного — перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года. Евгений Малкин и Сергей Гончар сделали мне его именным после победы в НХЛ. Думаю, ограбление произошло по наводке. Мне рассказывали, что когда злоумышленники проникли в дом, то сразу побежали на второй этаж в спальню, где лежало всё самое ценное. Но показательно перевернули вещи во всём доме, чтобы замести следы. Как продвигается расследование, даже не знаю. Они один раз меня вызвали, всё рассказали, и больше связи не было», — цитирует Ушакова Sport24.

Ранее Беттмэн признался, что не знает даты возобновления сезона НХЛ.л.