В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

Короткая ссылка
Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
В Подмосковье ограбили дом агента Малкина
  • Reuters

«Меня ограбили в середине февраля. Не буду говорить о всём ущербе. Самое неоценимое среди украденного — перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года. Евгений Малкин и Сергей Гончар сделали мне его именным после победы в НХЛ. Думаю, ограбление произошло по наводке. Мне рассказывали, что когда злоумышленники проникли в дом, то сразу побежали на второй этаж в спальню, где лежало всё самое ценное. Но показательно перевернули вещи во всём доме, чтобы замести следы. Как продвигается расследование, даже не знаю. Они один раз меня вызвали, всё рассказали, и больше связи не было», — цитирует Ушакова Sport24.

Ранее Беттмэн признался, что не знает даты возобновления сезона НХЛ.л.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить