Беттмэн признался, что не знает даты возобновления сезона НХЛ

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил на вопрос, когда может возобновиться регулярный чемпионат.

«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми мы не имеем абсолютно никакого контроля. Речь идёт о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это может произойти, пока нет понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь идёт даже не о болельщиках, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми. Лига не исключила ничего и не приняла никаких решений. Но мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат лиги был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее комиссионер НХЛ Беттмэн выразил соболезнования семье хоккеиста Кейва.