Беттмэн признался, что не знает даты возобновления сезона НХЛ

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил на вопрос, когда может возобновиться регулярный чемпионат.
Беттмэн признался, что не знает даты возобновления сезона НХЛ
  • Reuters

«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми мы не имеем абсолютно никакого контроля. Речь идёт о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это может произойти, пока нет понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь идёт даже не о болельщиках,  а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми. Лига не исключила ничего и не приняла никаких решений. Но мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ

Регулярный чемпионат лиги был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее комиссионер НХЛ Беттмэн выразил соболезнования семье хоккеиста Кейва.

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