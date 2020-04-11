Комиссионер НХЛ Беттмэн: семья Национальной хоккейной лиги соболезнует кончине Кейва

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн отреагировал на смерть 25-летнего форварда «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва.
Комиссионер НХЛ Беттмэн: семья Национальной хоккейной лиги соболезнует кончине Кейва
  • Reuters

«Семья НХЛ соболезнует трагической кончине Колби Кейва, чья жизнь и карьера, оборвавшиеся слишком рано, являлись символом всего лучшего в нашей игре. Колби следовал за своей хоккейной мечтой вместе с «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостоном», был серьёзным и трудолюбивым игроком. А самое главное — он был тёплым и щедрым человеком, которого любили все, кому посчастливилось его знать. Мы выражаем наши искренние соболезнования его супруге Эмили, семье и  друзьям Колби», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

25-летний форвард перенёс кровоизлияние в мозг. Ему была сделана операция, после которой Кейв был введён в медикаментозную кому. Однако по прошествии нескольких дней после операции спортсмен умер.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в больнице.

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