Бывший арбитр Хусаинов назвал размер самой большой взятки, которую ему предлагали

Известный в прошлом арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что бывший президент ЦСКА Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал ему крупную сумму денег.

«Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году мне предлагал $50 тыс. Матч был в День Победы, показывали по центральному телевидению. До этого были предложения в $10 тыс. Я же в спорных ситуациях принимал решения в пользу «Спартака». Хотелось доказать руководителям ЦСКА, что не всё в этом мире за деньги делается. Красно-белые победили — 1:0. После игры армейцы подавали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Мне потом сказали, что ЦСКА ещё и экспертной комиссии денег подсунул. Но в итоге всё равно ничего не подтвердили», — приводит слова Хусаинова Бизнес Online.

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