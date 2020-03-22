Кашшаи рассказал, как будут проходить тренировки российских судей во время карантина

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи рассказал о тренировках судей во время карантина из-за распространения коронавируса.
Кашшаи рассказал, как будут проходить тренировки российских судей во время карантина
  • © Roger Petzsche/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«До тех пор, пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома», — цитирует Кашшаи РИА Новости.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

22 марта число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367.

Ранее сообщалось, что «Зенит» из-за коронавируса продлил карантин на неделю.

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