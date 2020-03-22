«Зенит» из-за коронавируса продлил карантин на неделю

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил карантин на неделю из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», решение о продлении карантина совместно приняли тренерский штаб и руководство клуба.

Футболисты будут тренироваться в домашних условиях до 29 марта.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

22 марта число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367.

Ранее футболист «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.