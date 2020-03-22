«Зенит» из-за коронавируса продлил карантин на неделю
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», решение о продлении карантина совместно приняли тренерский штаб и руководство клуба.
Футболисты будут тренироваться в домашних условиях до 29 марта.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.
22 марта число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367.
Ранее футболист «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.