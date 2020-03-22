Футболист «Спартака» Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать
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- РИА Новости
«Три дня назад мы прекратили тренироваться. Здесь футбол уже приостановлен. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать», — приводит слова Мельгарехо Versus.com.py.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.
22 марта число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367.
Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» Оливье Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус.