Футболист «Спартака» Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в России.

«Три дня назад мы прекратили тренироваться. Здесь футбол уже приостановлен. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать», — приводит слова Мельгарехо Versus.com.py.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

22 марта число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367.

Ранее сообщалось, что футболист «Уфы» Оливье Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус.