Раньери заявил, что все футболисты «Сампдории» вылечились от коронавируса
- Reuters
«Все наши игроки вылечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними», — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.
В «Сампдории» зафиксировано наибольшее количество заразившихся футболистов среди всех команд Серии А. Положительный тест сдали семь игроков.
Ранее экс-футболист сборной Италии Виалли заявил, что вылечился от рака.