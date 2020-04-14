Раньери заявил, что все футболисты «Сампдории» вылечились от коронавируса

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Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери рассказал о ситуации с коронавирусом у футболистов клуба, которые получили положительный результат теста на наличие инфекции.
Раньери заявил, что все футболисты «Сампдории» вылечились от коронавируса
  • Reuters

«Все наши игроки вылечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, я имел возможность периодически общаться с ними», — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport. 

В «Сампдории» зафиксировано наибольшее количество заразившихся футболистов среди всех команд Серии А. Положительный тест сдали семь игроков.

Ранее экс-футболист сборной Италии Виалли заявил, что вылечился от рака.

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