Мариу: в РПЛ много матчей со слабыми соперниками

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у миланского «Интера», поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мариу: в РПЛ много матчей со слабыми соперниками
  • РИА Новости

«В РПЛ есть четыре или пять клубов очень высокого уровня, но также довольно много матчей со слабыми соперниками. Мне здесь нравится, но я не скрываю, что хотел бы попробовать силы в другом чемпионате. К примеру, в испанском или французском», — приводит слова Мариу Eleven Sports.

«Локомотив» арендовал португальца до конца сезона с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне Мариу принял участие в 11 матчах РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить