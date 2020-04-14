Мариу: в РПЛ много матчей со слабыми соперниками

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у миланского «Интера», поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В РПЛ есть четыре или пять клубов очень высокого уровня, но также довольно много матчей со слабыми соперниками. Мне здесь нравится, но я не скрываю, что хотел бы попробовать силы в другом чемпионате. К примеру, в испанском или французском», — приводит слова Мариу Eleven Sports.

«Локомотив» арендовал португальца до конца сезона с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне Мариу принял участие в 11 матчах РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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