Комбаров призвал россиян придерживаться карантина во время коронавируса
- РИА Новости
«Выезжал в магазин пару раз за продуктами. Видел, насколько много людей просто гуляют. Кто-то на машине, а кто-то на велосипеде. Увидел такую картину: люди посидели на карантине, в изоляции две-три недели, с ними ничего не произошло — и они вылезли на улицу. Сразу поднялась статистика заболеваний, смертей. Надо соблюсти строгий карантин, перебороть пандемию и затем уже потом спокойно выходить», — заявил Комбаров в эфире «Россия 24».
В России было официально объявлено о 18 328 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 1470 человек, зафиксировано 148 летальных исходов.
Ранее Комбаров проехал на велосипеде по беговой дорожке.