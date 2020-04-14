Комбаров призвал россиян придерживаться карантина во время коронавируса

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров призвал соотечественников строго соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии коронавируса.
Комбаров призвал россиян придерживаться карантина во время коронавируса
  • РИА Новости

«Выезжал в магазин пару раз за продуктами. Видел, насколько много людей просто гуляют. Кто-то на машине, а кто-то на велосипеде. Увидел такую картину: люди посидели на карантине, в изоляции две-три недели, с ними ничего не произошло — и они вылезли на улицу. Сразу поднялась статистика заболеваний, смертей. Надо соблюсти строгий карантин, перебороть пандемию и затем уже потом спокойно выходить», — заявил Комбаров в эфире «Россия 24».

В России было официально объявлено о 18 328 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 1470 человек, зафиксировано 148 летальных исходов.

Ранее Комбаров проехал на велосипеде по беговой дорожке.

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