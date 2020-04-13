Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.

«Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила Чонтофальски. В итоге он принял решение, что Камил будет играть с московским «Динамо» 10 мая 2003 года (хотя предыдущий матч я отыграл на ноль с волгоградским «Ротором»). Он сообщил о своём решении в день матча и толком не объяснил, почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счётом 1:7», — написал Малафеев в своём Instagram.

По его словам, ему позже рассказали, что Чонтофальски приглашали на место основного вратаря, а самому Малафееву не особо доверяли.

«Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча у меня появился шанс застолбить место в воротах. Впоследствии, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды», — подчеркнул Малафеев.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. Вместе с клубом он четырежды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка УЕФА и трижды победил в Кубке России.

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