Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
  • globallookpress.com

«Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила Чонтофальски. В итоге он принял решение, что Камил будет играть с московским «Динамо» 10 мая 2003 года (хотя предыдущий матч я отыграл на ноль с волгоградским «Ротором»). Он сообщил о своём решении в день матча и толком не объяснил, почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счётом 1:7», — написал Малафеев в своём Instagram.

По его словам, ему позже рассказали, что Чонтофальски приглашали на место основного вратаря, а самому Малафееву не особо доверяли.

«Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча у меня появился шанс застолбить место в воротах. Впоследствии, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды», — подчеркнул Малафеев.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. Вместе с клубом он четырежды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка УЕФА и трижды победил в Кубке России.

Ранее агент игрока «Зенита» Игоря Смольникова анонсировал интерес к футболисту от клуба MLS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить