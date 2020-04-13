Агент Смольникова анонсировал интерес к футболисту от клуба MLS

Александр Маньяков, агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем игрока.

«Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведём переговоры, помимо «Зенита», ещё с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS», — цитирует Маньякова Sport24.

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. В этом сезоне он сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Зените» отреагировали на слух об интересе к футболисту «Ювентуса» Ругани.