«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента клуба

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Испанская «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо из-за его заявлений в прессе.
«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента клуба
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Барселона» не считает возможным терпеть обвинения, которые серьёзно вредят имиджу клуба. Будет начато судебное разбирательство для защиты чести и достоинства клуба и его сотрудников», — говорится в сообщении.

До этого Русо в прессе обвинил «Барселону» в возможных финансовых нарушениях.

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что клуб находится под угрозой банкротства.

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