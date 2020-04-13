«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента клуба
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Барселона» не считает возможным терпеть обвинения, которые серьёзно вредят имиджу клуба. Будет начато судебное разбирательство для защиты чести и достоинства клуба и его сотрудников», — говорится в сообщении.
До этого Русо в прессе обвинил «Барселону» в возможных финансовых нарушениях.
Ранее кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что клуб находится под угрозой банкротства.