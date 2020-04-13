«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента клуба

Испанская «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо из-за его заявлений в прессе.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Барселона» не считает возможным терпеть обвинения, которые серьёзно вредят имиджу клуба. Будет начато судебное разбирательство для защиты чести и достоинства клуба и его сотрудников», — говорится в сообщении.

До этого Русо в прессе обвинил «Барселону» в возможных финансовых нарушениях.

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что клуб находится под угрозой банкротства.