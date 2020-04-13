Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб под угрозой экономического и морального банкротства

Короткая ссылка
Кандидат в президенты каталонского футбольного клуба «Барселона» Виктор Фонт заявил, что команда находится под угрозой банкротства.
Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб под угрозой экономического и морального банкротства
  • Reuters

«В течение долгого времени мы предупреждали, что «Барселона» движется прямо к идеальному шторму», — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.

Он отметил, что клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.

«Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — добавил кандидат в президенты клуба, которого в Испании называют основным соперником нынешнего руководителя «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Ранее «Барселона» отвергла обвинения бывшего вице-президента клуба Эмили Русо в коррупции в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить