Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб под угрозой экономического и морального банкротства

Кандидат в президенты каталонского футбольного клуба «Барселона» Виктор Фонт заявил, что команда находится под угрозой банкротства.

«В течение долгого времени мы предупреждали, что «Барселона» движется прямо к идеальному шторму», — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.

Он отметил, что клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.

«Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — добавил кандидат в президенты клуба, которого в Испании называют основным соперником нынешнего руководителя «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Ранее «Барселона» отвергла обвинения бывшего вице-президента клуба Эмили Русо в коррупции в клубе.