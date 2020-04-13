Агент рассказал об интересе итальянского клуба к футболисту «Уфы» Фомину

Агент Александр Маньяков заявил, что полузащитник «Уфы» Даниил Фомин может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезёт к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», — цитирует Маньякова Sport24.

Фомин в текущем сезоне сыграл за «Уфу» в 23 матчах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее агент Фомина сравнил своего клиента с футболистом «Барселоны» Бускетсом.