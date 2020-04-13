Агент рассказал об интересе итальянского клуба к футболисту «Уфы» Фомину
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«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезёт к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», — цитирует Маньякова Sport24.
Фомин в текущем сезоне сыграл за «Уфу» в 23 матчах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее агент Фомина сравнил своего клиента с футболистом «Барселоны» Бускетсом.