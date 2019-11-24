Агент Фомина сравнил своего клиента с футболистом «Барселоны» Бускетсом
- ©fckrasnodar.ru
«Таких, как Даниил Фомин, в мировом футболе единицы. В этом я на 100% уверен», — сказал агент в эфире «Матч ТВ».
Он отметил антропометрические данные игрока, а также подчеркнул, что Фомин отлично читает игру, играет в отборе и способен отдать как короткую, так и длинную передачи.
«У него великолепный объём работы: и рывкового, и гладкого бега. Фомин — это российский Бускетс», — добавил Маньяков.
В нынешнем сезоне Фомин сыграл 17 матчей в составе уфимского коллектива и забил три мяча.
Ранее агент футболиста «Уфы» Фомина сообщил об интересе ЦСКА, «Динамо» и «Зенита».