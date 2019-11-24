Агент Фомина сравнил своего клиента с футболистом «Барселоны» Бускетсом

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Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков сравнил своего клиента с хавбеком испанской «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Агент Фомина сравнил своего клиента с футболистом «Барселоны» Бускетсом
  • ©fckrasnodar.ru

«Таких, как Даниил Фомин, в мировом футболе единицы. В этом я на 100% уверен», — сказал агент в эфире «Матч ТВ».

Он отметил антропометрические данные игрока, а также подчеркнул, что Фомин отлично читает игру, играет в отборе и способен отдать как короткую, так и длинную передачи.

«У него великолепный объём работы: и рывкового, и гладкого бега. Фомин — это российский Бускетс», — добавил Маньяков.

В нынешнем сезоне Фомин сыграл 17 матчей в составе уфимского коллектива и забил три мяча.

Ранее агент футболиста «Уфы» Фомина сообщил об интересе ЦСКА, «Динамо» и «Зенита».

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