СМИ: «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Мариу

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов лиссабонского «Спортинга».

Как сообщает A Bola, «Спортинг» может приобрести Мариу, включив в сделку своего защитника Маркоса Акунью, которым интересуется «Интер».

При этом «Локомотив» также хочет выкупить права на игрока. Арендное соглашение истекает летом.

В активе Мариу 13 матчей за «Локомотив», в которых он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Ранее скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался защитником «Локомотива» Соломоном Кверквелией.