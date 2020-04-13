СМИ: «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Мариу
- РИА Новости
Как сообщает A Bola, «Спортинг» может приобрести Мариу, включив в сделку своего защитника Маркоса Акунью, которым интересуется «Интер».
При этом «Локомотив» также хочет выкупить права на игрока. Арендное соглашение истекает летом.
В активе Мариу 13 матчей за «Локомотив», в которых он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Ранее скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался защитником «Локомотива» Соломоном Кверквелией.