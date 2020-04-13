СМИ: «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Мариу

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов лиссабонского «Спортинга».
СМИ: «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Мариу
  • РИА Новости

Как сообщает A Bola, «Спортинг» может приобрести Мариу, включив в сделку своего защитника Маркоса Акунью, которым интересуется «Интер».

При этом «Локомотив» также хочет выкупить права на игрока. Арендное соглашение истекает летом.

В активе Мариу 13 матчей за «Локомотив», в которых он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Ранее скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался защитником «Локомотива» Соломоном Кверквелией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить