Скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался Кверквелией
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«Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера». Мы не то что не делали предложение — мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал £15 млн за Кверквелию», — цитирует Челемея Sport24.
По его словам, данные слухи могут распускать агенты футболиста.
Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года. В этом сезоне он провёл шесть матчей в составе железнодорожников.
Ранее тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как проводит время в самоизоляции.