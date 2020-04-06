Скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался Кверквелией

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Скаут «Лестера» Олег Челемей, отвечающий за Германию и страны постсоветского пространства, отреагировал на слова бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, который рассказал о возможном переходе защитника московского клуба Соломона Кверквелии в «Лестер» за £15 млн.
Скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался Кверквелией
  • ©fclm.ru

«Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера». Мы не то что не делали предложение — мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал £15 млн за Кверквелию», — цитирует Челемея Sport24.

По его словам, данные слухи могут распускать агенты футболиста.

Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года. В этом сезоне он провёл шесть матчей в составе железнодорожников.

Ранее тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как проводит время в самоизоляции.

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