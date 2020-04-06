Сёмин рассказал, как проводит время в самоизоляции

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Сёмин рассказал, как проводит время в самоизоляции
  • РИА Новости

«Уделяю много внимания спорту, также уделяю время просмотру прошлых матчей «Локомотива» и других команд. Так просто на диване не лежу, обязательно нахожу для себя занятие», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

Он отметил, что периодически созванивается с футболистами.

«У них есть тренировочная нагрузка, которую мы им дали. Сейчас они тренируются по нашей программе через день. Если у кого есть желание, то каждый день индивидуально. Они обязаны принимать те нагрузки, которые им дали», — добавил специалист.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее Сёмин заявил, что руководство «Локомотива» не обсуждало с ним урезание зарплаты.

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