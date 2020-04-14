Доморацкий о карантине: переговариваюсь через забор с Губерниевым

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72-летний директор тренировочной базы в Новогорске Николай Доморацкий рассказал, чем занимается на карантине.
Доморацкий о карантине: переговариваюсь через забор с Губерниевым
  • РИА Новости

«Я попадаю под двойной запрет, поскольку страдаю диабетом. Но дома хорошо. Я много гуляю, через день топлю баню, переговариваюсь через забор с соседом — Дмитрием Губерниевым. Под рукой телефон, компьютер. Я даже собрал тренажёр, который два года пылился где-то в чулане. Теперь по несколько раз в день на нём занимаюсь — понял, что одной зарядки мне уже не хватает. В бильярд играю опять же», — рассказал Доморацкий в интервью RT.

С 29 марта была прекращена работа всех учебно-тренировочных спортивных баз. В настоящий момент в Новогорске находится лишь сборная России по художественной гимнастике.

Ранее Доморацкий объяснил, как ситуация с коронавирусом скажется на спорте высших достижений.

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