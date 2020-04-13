Жена Ковальчука показала, как муж тренируется с детьми в условиях карантина

Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука Николь показала, как её муж тренируется с детьми во время карантина в связи с коронавирусом.

Она опубликовала в сториз в своём Instagram видео, на котором хоккеист тренируется с их детьми.

«Прелесть какая», — подписала ролик Николь Ковальчук.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия, в числе которых и регулярный чемпионат НХЛ, были перенесены или отменены.

Ранее трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих тренировках во время карантина из-за пандемии коронавируса.