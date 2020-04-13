СМИ: «Зенит» хочет купить заразившегося коронавирусом Ругани

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Санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры с защитником туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани.
СМИ: «Зенит» хочет купить заразившегося коронавирусом Ругани
  • Reuters

Как сообщает TMW, петербургский клуб предложил 25-летнему итальянцу контракт на три года, с окладом в €2,5 млн за сезон а также бонусными выплатами.

Отмечается, что «Ювентус» не против расстаться со своим защитником, который из-за высокой конкуренции не попадает в основу —  в нынешнем сезоне он сыграл всего в семи матчах. В общей сложности Ругани, выступающий за бьянконери с 20215 года, сыграл в 94 матчах, и записал в свой актив семь голов и одну голевую передачу.

Ругани стал первым футболистом в Серии А, у которого выявили коронавирус.

Ранее Фёдор Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит».

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