Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит»

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Российский форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов признался, что в какой-то момент хотел перейти в петербургский «Зенит».
Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит»
  • © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит», но «Краснодар» и «Зенит» не договорились. Трансфер не состоялся. За полгода до ЧМ-2018 «Краснодар» был готов меня отпустить в «Зенит», но я отказался. Я хотел уехать в Европу и понимал, что в случае перехода в «Зенит» на меня будет совершенно другая цена», — сказал Смолов в совместном эфире в Instagram с экс-форвардом сборной России Александром Кержаковым.

После ЧМ-2018 Смолов перешёл в «Локомотив», а зимой 2020 год он был арендован «Сельтой».

Ранее Смолов заявил, что не вернулся бы в Россию без разрешения «Сельты».

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