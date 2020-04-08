Смолов заявил, что не вернулся бы в Россию без разрешения «Сельты»

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, как руководство клуба разрешило ему вернуться в Россию из Испании на время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

«Я две с половиной недели отпрашивался, чтобы улететь. Каждые два-три дня просил, чтобы отпустили. «Сельта» в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел. Добирался через Белоруссию», — сказал Смолов в совместном эфире с экс-форвардом сборной России Александром Кержаковым в Instagram.

По его словам, его хорошо встретили в аэропорту и измерили температуру.

«Сказали, что всё нормально. Я заполнил анкету, что транзитом в Москву», — заявил Смолов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и вернулся в Москву.

Ранее агент Дмитрий Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина.