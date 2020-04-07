Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Василий Уткин говорил, что Смолов соскучился по семье. Но о какой семье идёт речь, если по закону он обязан пробыть 14 дней на карантине в полной изоляции? Теперь он начал лепетать, что будет выполнять все задания тренеров «Сельты» и вернётся по первому зову. Что за ересь? Получается, в Испании он снова должен сесть на карантин. А ведь здесь, на мой взгляд, недели через две-три уже возобновятся тренировки», — заявил Селюк RT.

Ранее он рассказал, что в Барселоне пандемия по-настоящему сплотила людей.

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