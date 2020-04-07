Селюк: в Барселоне пандемия по-настоящему сплотила людей

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, рассказал, как жители города отреагировали на пандемию коронавируса и сопутствующие ей карантинные меры.

«В Барселоне происходит единение народа. Верю, что в России случится тоже самое. Надеюсь, после окончания пандемии профессии врача и медсёстры станут куда более уважаемыми и высокооплачиваемыми. В Европе ведь поначалу тоже относились к коронавирусу несерьёзно. Но сейчас люди реально выходят на балконы, террасы своих домов и аплодируют врачам, когда те отправляются на работу. А в восемь вечера их точно так же встречают, зажигают фонарики на мобильных телефонах, включают музыку. Таким образом поддерживают не только медиков, но и полицейских, продавцов — всех тех, кто в эти непростые времена работает на благо страны. Болезнь по-настоящему сплотила людей», — заявил Селюк RT.

Испания занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что агент разделяет позицию Руни в вопросе о сокращении зарплат футболистов.