Селюк: в Барселоне пандемия по-настоящему сплотила людей

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, рассказал, как жители города отреагировали на пандемию коронавируса и сопутствующие ей карантинные меры.
Селюк: в Барселоне пандемия по-настоящему сплотила людей
  • Reuters

«В Барселоне происходит единение народа. Верю, что в России случится тоже самое. Надеюсь, после окончания пандемии профессии врача и медсёстры станут куда более уважаемыми и высокооплачиваемыми. В Европе ведь поначалу тоже относились к коронавирусу несерьёзно. Но сейчас люди реально выходят на балконы, террасы своих домов и аплодируют врачам, когда те отправляются на работу. А в восемь вечера их точно так же встречают, зажигают фонарики на мобильных телефонах, включают музыку. Таким образом поддерживают не только медиков, но и полицейских, продавцов — всех тех, кто в эти непростые времена работает на благо страны. Болезнь по-настоящему сплотила людей», — заявил Селюк RT.

Испания занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что агент разделяет позицию Руни в вопросе о сокращении зарплат футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить