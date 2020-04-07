Агент разделяет позицию Руни в вопросе сокращения зарплат футболистов

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание английского футболиста Уэйна Руни относительно понижения зарплат и пожертвований во время борьбы с пандемией коронавируса.
Агент разделяет позицию Руни в вопросе сокращения зарплат футболистов
  • РИА Новости

«Почему в «Реале» не сокращают зарплаты? Вы считаете, что в «Барселоне» согласились. Лионель Месси ведь сказал в одном из интервью, что никакого давления быть не должно. Аргентинец с партнёрами сделали это от души. Но опять же, возможно, часть денег им вернут после возобновления сезона. И ровно о том же недавно сказал Уэйн Руни. Он заявил: «Если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать врачей и медсестёр или купить необходимое оборудование для больниц, я бы с гордостью это сделал. Но ровно до тех пор, пока знаю, куда идут средства», — сказал агент в интервью RT.

Ранее Селюк прокомментировал урезание зарплат в «Спартаке».

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